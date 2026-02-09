Swan Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Swan Energy hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 18,72 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Swan Energy im vergangenen Quartal 11,50 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swan Energy 19,08 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at