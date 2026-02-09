|
09.02.2026 06:31:29
Swan Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Swan Energy hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 18,72 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Swan Energy im vergangenen Quartal 11,50 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swan Energy 19,08 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!