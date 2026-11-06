Swan Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Swan Energy äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,04 INR. Im Vorjahresviertel hatte Swan Energy -0,190 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 10,46 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,38 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at