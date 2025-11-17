Swan Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Swan Energy lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,28 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,28 Prozent auf 11,38 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at