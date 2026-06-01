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01.06.2026 06:31:29
Swan Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Swan Energy präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Swan Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,750 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 8,70 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 8,65 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 28,83 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 10,83 Prozent auf 43,71 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Swan Energy 49,02 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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