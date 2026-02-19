Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
|
19.02.2026 16:00:00
Swapping homes could save you hundreds of dollars on your summer vacation — especially if you live in a World Cup host city
Millions of international visitors are expected to flock to the U.S. this summer to experience the 2026 FIFA World Cup. And with hotel prices on the rise due to increased demand, tourists are seeking alternative lodging options.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!