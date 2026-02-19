Save Aktie

Save für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 16:00:00

Swapping homes could save you hundreds of dollars on your summer vacation — especially if you live in a World Cup host city

Millions of international visitors are expected to flock to the U.S. this summer to experience the 2026 FIFA World Cup. And with hotel prices on the rise due to increased demand, tourists are seeking alternative lodging options.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Save S.p.A.

mehr Nachrichten