Swaraj Automotives mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Swaraj Automotives lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,01 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Swaraj Automotives ein EPS von 1,72 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swaraj Automotives im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 887,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 881,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,95 INR. Im Vorjahr hatte Swaraj Automotives 10,99 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Swaraj Automotives mit einem Umsatz von insgesamt 3,84 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,78 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at