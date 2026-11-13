Swaraj Automotives stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Swaraj Automotives hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 4,39 INR gegenüber 3,87 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,26 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at