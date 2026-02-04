|
Swaraj Automotives: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Swaraj Automotives präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 INR. Im Vorjahresviertel hatte Swaraj Automotives 2,92 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 877,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 950,2 Millionen INR umgesetzt.
