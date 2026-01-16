Swaraj Engines: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Swaraj Engines hat sich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,66 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,30 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,73 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,46 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at