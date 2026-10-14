Swaraj Engines: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Swaraj Engines hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49,86 INR. Im Vorjahresviertel hatte Swaraj Engines 40,89 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 6,35 Milliarden INR gegenüber 5,04 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at