Swaraj Engines stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Swaraj Engines präsentierte in der am 20.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,70 INR gegenüber 41,14 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 5,88 Milliarden INR gegenüber 4,84 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 45,70 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 5,84 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at