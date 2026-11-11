Swarmer Aktie

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WKN DE: A425M9 / ISIN: US86989Y1091

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11.11.2026 12:18:45

Swarmer: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, Swarmer (NASDAQ:SWMR) announced a pivot from selling business-to-business (B2B) software to corporate drone makers to manufacturing end-to-end defense hardware directly for government buyers. Controlling both physical hardware and autonomous software enables the business to capture higher contract values across ground vehicles, quadcopters, and air defense systems. Three things management said stand out.

Owning both physical defense hardware and autonomous software lets the company sell complete combat kits directly to government agencies. This reduces reliance on third-party drone manufacturers to bring its technology to market.

Acquiring Ratel Robotics brings unmanned ground vehicles (UGVs), which are land-based robotic combat vehicles, and an existing $86 million government contract backlog into the business. Ratel generated $32.5 million in revenue during the third quarter of 2026 alone.

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