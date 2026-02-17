Swarnsarita Gems: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Swarnsarita Gems ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Swarnsarita Gems die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,80 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swarnsarita Gems noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Swarnsarita Gems 2,18 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,19 Milliarden INR umgesetzt worden.

