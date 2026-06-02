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02.06.2026 06:31:29
Swarnsarita Gems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Swarnsarita Gems hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,32 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,900 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 2,37 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Swarnsarita Gems 1,58 Milliarden INR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,75 INR. Im Vorjahr waren 2,54 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Swarnsarita Gems 8,68 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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