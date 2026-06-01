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01.06.2026 06:31:29
Swasti Vinayaka Art Heritage hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Swasti Vinayaka Art Heritage äußerte sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 INR, nach 0,110 INR im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Swasti Vinayaka Art Heritage 124,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 234,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,650 INR gegenüber 0,260 INR je Aktie im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 330,70 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 197,94 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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