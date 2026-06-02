Swasti Vinayaka Synthetics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Swasti Vinayaka Synthetics hat am 30.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 INR gegenüber 0,050 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Swasti Vinayaka Synthetics 69,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 35,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 106,3 Millionen INR umgesetzt worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,330 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,270 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Swasti Vinayaka Synthetics 320,28 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 383,81 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at