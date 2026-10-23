Swastika Investmart stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Swastika Investmart lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,59 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 315,9 Millionen INR – ein Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swastika Investmart 280,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at