Swastika Investmart stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Swastika Investmart hat am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,87 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swastika Investmart 1,82 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent auf 272,7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at