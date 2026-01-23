Swastika Investmart veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Swastika Investmart hat am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,13 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 281,1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 342,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at