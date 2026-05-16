Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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16.05.2026 20:54:00

Swatch: Chaos um Kollektion Royal Pop mit Audemars Piguet

Auf eine limitierte Kollektion Taschenuhren von Swatch und Audemars Piguet haben manche tagelang gewartet. Als der Verkauf beginnen sollte, brach vielerorts Chaos aus. Mehrere Filialen wurden vorsorglich geschlossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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