Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
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16.05.2026 20:54:00
Swatch: Chaos um Kollektion Royal Pop mit Audemars Piguet
Auf eine limitierte Kollektion Taschenuhren von Swatch und Audemars Piguet haben manche tagelang gewartet. Als der Verkauf beginnen sollte, brach vielerorts Chaos aus. Mehrere Filialen wurden vorsorglich geschlossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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