Omega Aktie
ISIN: INE112B01013
|
29.11.2025 06:00:24
Swatch activist lambasts Omega owner’s ‘worst-in-class’ governance
Steven Wood pushes for board overhaul after giving up hope of constructive relations with controlling Hayek familyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
