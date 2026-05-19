Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
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19.05.2026 13:47:03
Swatch boss says crowds are 'good news' after watch launch sparks chaos
Nick Hayek Jr says the pocket watch launch saw "overcrowding like hell" at a small number of its UK stores.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Swatch (I)
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18.05.26
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16.05.26
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13.05.26
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12.05.26
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11.05.26
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11.05.26
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