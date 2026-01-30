Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|
30.01.2026 11:32:41
Swatch shares jump on forecast of ‘very strong’ growth in 2026
Swiss watchmaker says trading momentum improved sharply late last year after profits plungedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Aktien in diesem Artikel
|Swatch (N)
|35,68
|-0,28%
|Swatch (I)
|199,35
|12,63%
|The Swatch Group AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-20 Sh
|9,85
|13,22%
Börse aktuell - Live Ticker
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.