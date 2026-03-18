Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
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18.03.2026 14:27:21
Swatch warns political, economic challenges to continue in 2026
It now faces disruption in the Middle East, which UBS analysts estimate account for about 9% of sales in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Swatch (I)
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11.03.26
|SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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04.03.26
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02.03.26
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02.03.26
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25.02.26
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18.02.26
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11.02.26
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10.02.26
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