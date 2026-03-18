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Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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18.03.2026 14:27:21

Swatch warns political, economic challenges to continue in 2026

It now faces disruption in the Middle East, which UBS analysts estimate account for about 9% of sales in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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