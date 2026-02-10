|
10.02.2026 06:31:29
SWCC SHOWA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
SWCC SHOWA hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 184,11 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 141,06 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 73,23 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 60,86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
