SWCC SHOWA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SWCC SHOWA präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 144,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,93 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent auf 66,70 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at