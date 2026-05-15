15.05.2026 06:31:29

SWCC SHOWA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SWCC SHOWA hat am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 205,49 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SWCC SHOWA 123,50 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 75,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 26,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

SWCC SHOWA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 636,48 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 385,69 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SWCC SHOWA mit einem Umsatz von insgesamt 277,74 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 237,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 16,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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