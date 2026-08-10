SWCC SHOWA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SWCC SHOWA hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 192,74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SWCC SHOWA 102,32 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SWCC SHOWA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,66 Milliarden JPY im Vergleich zu 62,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at