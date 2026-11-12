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12.11.2026 06:31:28
SWCC SHOWA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SWCC SHOWA lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 62,15 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SWCC SHOWA noch ein Gewinn pro Aktie von 28,91 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SWCC SHOWA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 82,39 Milliarden JPY im Vergleich zu 66,70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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