SWCC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SWCC ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SWCC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SWCC 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 517,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SWCC 452,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at