Sweco Registered A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sweco Registered A hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,84 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sweco Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8,55 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,10 Milliarden SEK umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,18 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,76 SEK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 31,59 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Sweco Registered A 30,68 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at