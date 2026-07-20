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20.07.2026 06:31:29
Sweco Registered A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sweco Registered A lud am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,37 SEK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,57 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 7,83 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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