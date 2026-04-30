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30.04.2026 06:31:29
Sweco Registered A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sweco Registered A hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 SEK, nach 1,79 SEK im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 8,33 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,07 Milliarden SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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