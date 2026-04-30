Sweco Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sweco Registered B stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1,64 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sweco Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 1,79 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sweco Registered B im vergangenen Quartal 8,33 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sweco Registered B 8,07 Milliarden SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at