Sweco Registered B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sweco Registered B hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 1,66 SEK. Im letzten Jahr hatte Sweco Registered B einen Gewinn von 1,37 SEK je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,57 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sweco Registered B einen Umsatz von 7,83 Milliarden SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at