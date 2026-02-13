Sweco Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sweco Registered B hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sweco Registered B ein EPS von 1,66 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 8,55 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,10 Milliarden SEK umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,18 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 5,76 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 31,59 Milliarden SEK gegenüber 30,68 Milliarden SEK im Vorjahr ausgewiesen.

