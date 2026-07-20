20.07.2026 06:31:29

Swedbank AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Swedbank AB lud am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,40 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,02 SEK je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Swedbank AB mit einem Umsatz von insgesamt 34,12 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,71 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 4,32 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 6,48 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 17,62 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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