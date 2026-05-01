Swedbank AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Swedbank AB hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Swedbank AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,54 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,29 SEK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swedbank AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30,42 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 33,68 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at