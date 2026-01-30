Swedbank AB: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Swedbank AB präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 7,26 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swedbank AB noch ein Gewinn pro Aktie von 7,53 SEK in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,03 Prozent auf 28,90 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,55 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 6,35 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 16,83 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 29,14 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 30,99 SEK je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Swedbank AB mit einem Umsatz von insgesamt 123,05 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,55 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um -22,88 Prozent verringert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 28,12 SEK und einem Umsatz von 68,26 Milliarden SEK für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at