Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 6,54 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 noch ein Gewinn pro Aktie von 7,29 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 30,42 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 33,68 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at