Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 äußerte sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 6,40 SEK. Im letzten Jahr hatte Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 einen Gewinn von 7,02 SEK je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 34,12 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 32,71 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at