|
20.07.2026 06:31:29
Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 äußerte sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 6,40 SEK. Im letzten Jahr hatte Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 einen Gewinn von 7,02 SEK je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 34,12 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 32,71 Milliarden SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!