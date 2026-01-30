Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 hat am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,26 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,52 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 28,90 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 23,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 37,55 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 29,14 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 30,99 SEK je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 22,88 Prozent auf 123,05 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte Swedbank Prefshares will be exchanged into original sh latest 2013 159,55 Milliarden SEK umgesetzt.

