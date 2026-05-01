Swedbank (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Swedbank (spons ADRs) hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,72 USD gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 3,33 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Swedbank (spons ADRs) 3,15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at