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20.07.2026 06:31:29
Swedbank (spons ADRs): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Swedbank (spons ADRs) hat am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Swedbank (spons ADRs) ein EPS von 0,730 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swedbank (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,679 USD sowie einem Umsatz von 1,83 Milliarden USD in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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