Minerals Corporation Aktie

Minerals Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541856 / ISIN: AU000000MSC6

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24.07.2026 01:11:20

Sweden eases mining permits to cut China minerals reliance

Sweden has declared the mining of critical minerals and rare earths a national security interest. This will ease and expedite the permit process. The government said the step was needed to counter dependence on China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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