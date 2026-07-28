Minerals Corporation Aktie
WKN: 541856 / ISIN: AU000000MSC6
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28.07.2026 15:19:21
Sweden eases mining permits to cut China minerals reliance
Sweden has declared the mining of critical minerals and rare earths a national security interest. This will ease and expedite the permit process. The government said the step was needed to counter dependence on China.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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