FORM Holdings Aktie
WKN DE: A2AJ0M / ISIN: US34634E1029
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28.09.2026 11:15:27
Sweden faces political deadlock after election-winning center-left bloc fails to form government
Swedish Social Democratic Party leader Magdalena Andersson has abandoned efforts to form a four-party government. Deep divisions within the election-winning bloc have left Sweden in political deadlock.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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