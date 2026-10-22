Swedencare Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Swedencare Registered lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 SEK gegenüber 0,140 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 732,2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 712,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at