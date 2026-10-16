Swedish Logistic Property Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Swedish Logistic Property Registered B präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 SEK gegenüber 0,580 SEK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Swedish Logistic Property Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 313,0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 22,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at