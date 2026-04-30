Swedish Orphan Biovitrum AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Swedish Orphan Biovitrum AB hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 3,81 SEK. Im letzten Jahr hatte Swedish Orphan Biovitrum AB einen Gewinn von 2,55 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 7,18 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,47 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,72 SEK sowie einem Umsatz von 7,15 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at